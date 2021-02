Vereador Professor Juari visita UBS da Família do bairro Paulo Coelho Machado

Na última segunda-feira (1º), o vereador Professor Juari realizou a primeira visita, marcada pela líder de bairro, Laura Tavares, acompanhada do representante da comunidade Izaltino Moreira, no bairro Paulo Coelho Machado. O vereador e sua equipe foram atendidos pelo gerente do posto de saúde e pela assistente social da UBSF, que explicaram quais as necessidades urgentes da unidade. Entre os problemas apontados, a falta de espaço físico e a manutenção da unidade foram os mais comentados.

Segundo Izaltino, a área de inalação da unidade não funciona há quase dois anos, em razão dos vazamentos da estrutura física. O gerente da unidade pontuou que as assistentes sociais perderam suas salas e os agentes de saúde precisam registrar seus boletins em pé, no lado de fora da clínica, em razão da redistribuição das salas de atendimento, para o tratamento dos casos de COVID-19.

O vereador pontuou que há possibilidade de criação de um projeto, dentro dos moldes solicitados pela comunidade, a ser encaminhado para a prefeitura. “A emenda não pode vir direto para o posto, mas o prefeito junto ao secretário podem destinar para prioridade. E, eu posso colocar como prioridade o bairro Paulo Coelho durante meu mandato, até mesmo pela representação da Laura, responsável do meu gabinete por essa região”, disse Juari.

“Na primeira visita eu faço questão de vir, abrir os caminhos, quero dar um foco para a saúde. Eu sou professor e sei o quanto é importante as políticas públicas e o quanto elas são desvalorizadas. Infelizmente é aquilo que menos se vê, educação você não vê, saúde não vê, assistência social, principalmente, né?”

A assistente social da unidade básica explica que a população carente precisa de um atendimento individual, reservado, enquanto por hora os atendimentos estão acontecendo com três enfermeiros por sala. “Quero agradecer pela assistência prestada pela Sesau, nossa equipe está completa com técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. A questão dos profissionais está bem atendida, o que falta é espaço físico para atendimento”, pontuou a servidora.

O Professor Juari aguarda o ofício ser encaminhado para o gabinete com o pedido formal da comunidade do bairro Paulo Coelho Machado a fim de continuar o pedido de destinação de recursos para a prefeitura. “Nós vamos estudar as possibilidades, conversar com nossos parceiros, com o secretário Zé Mauro, por enquanto a priorização é o Plano Nacional de Imunização (PNI), mas até para isso precisamos de um local adequado. Então, fico à disposição de vocês.”

(Texto: Da redação)

Veja também: Vereadores da Capital apresentam propostas antes de iniciar sessões