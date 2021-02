Pagamento do abono para nascidos em maio e junho é antecipado

A notícia é positiva para os trabalhadores nascidos em maio e junho, já que o governo federal e a Caixa anteciparão na terça-feira (9) o pagamento do abono salarial de 7,5 milhões de trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos cinco anos e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários-mínimos.

Vale lembrar que, conforme o calendário inicial, este público só receberia os valores no dia 17 de março. Os valores poderão ser movimentados pelo Caixa Tem ou pelas contas da Caixa. Com tal decisão, a nova data de pagamento beneficiará os trabalhadores nascidos em março, abril, maio e junho. O montante pago soma em torno de R$ 5,9 bilhões em recursos. Caso possuam conta na Caixa, os trabalhadores nascidos em março, abril, maio e junho poderão movimentar os valores com a utilização do cartão da conta ou ainda pelo Internet Banking, pelo celular ou computador. Para quem não possui, foram abertas de forma automática e gratuita Contas Poupança Social Digital que são movimentadas pelo Caixa Tem.

(Texto: Da redação)

