Obras de recapeamento em 18 bairros começam no mês que vem na Capital

A Prefeitura de Campo Grande vai recapear 34,9 quilômetros de vias em 18 bairros, localizados em quatro regiões urbanas da cidade. A Engepar Engenharia venceu os dois lotes da licitação e vai executar as obras a partir de março pelo valor de R$ 19,2 milhões. No bairro Aero Rancho, o serviço chegará à Santa Quitéria, Avenida Campestre e às ruas da Divisão e Lagoa da Prata. No Pioneiros, a intervenção será na Rua Ana Luiza de Souza, entre a Francisco dos Anjos e a Rua dos Gonçalves.

Ainda no bairro Pioneiros, haverá obras na Avenida Ana Luiza de Souza, que concentra a maior parte do comércio da região e se estende desde a Avenida Gury Marques, atravessando todo o bairro. No bairro Universitário, região urbana do Bandeira, o recapeamento será feito nas ruas Paraisópolis, Júlio Verne, Professor Hilário da Rocha e Vitor Meirelles.

No Jardim TV Morena, a Rua Santana receberá asfalto novo. Na região urbana do Prosa, o projeto abrange ruas como a Jeribá, Hermelita de Oliveira Gomes, no Bairro Santa Fé. Na região do Imbirussu, serão 9,9 km de recapeamento, cobrindo a Avenida Aeroporto, ruas Yokoama, Taquari, avenidas Capibaribe, Murilo Rolim Júnior, Ministro José Linhares, Presidente Café Filho e Rua dos Andradas.

Planejamento

A prefeitura planeja executar, ao longo de 2021, dentro do Programa Reviva Mais Campo Grande, aproximadamente 128 km de recapeamento. Os recursos são provenientes do Orçamento Geral da União (44,35 km); Banco Interamericano de Desenvolvimento (26,5 km); Mobilidade Urbana e PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Pavimentação (32 km).

Na última quinta-feira (4), foram abertas as propostas de mais uma licitação para recapeamento de 9,3 km. Está programado também o recapeamento da Rua Estrela do Sul, prolongamento da Avenida Rodolfo José Pinho e da Rua Nicomédes Vieira Rezende.

(Texto: Mariana Moreira)