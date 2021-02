Policial holandês apitará estreia do Palmeiras no Mundial

O Palmeiras já sabe quem será o árbitro de sua estreia no Mundial de Clubes, neste domingo, contra o Tigres, do México, às 15h (de Brasília). Trata-se do holandês Danny Makkelie, que será auxiliado pelos compatriotas Mario Diks e Hessel Steegstra. O VAR será de responsabilidade de Kevin Blom.

Árbitro Fifa desde 2011, Danny Makkelie tem 38 anos, é policial, e já atuou em final de Liga Europa, partidas de Liga dos Campeões e até mesmo Eliminatórias da Uefa, além, claro, de competições holandesas.

O Palmeiras entra em campo neste domingo como favorito. Após brasileiros falharem nos últimos anos em irem à final, casos de Internacional, em 2010, e Atlético-MG, em 2013, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira terá a grande responsabilidade de não ser mais um time sul-americano a deixar escapar a tão sonhada vaga para a decisão do Mundial de Clubes.

Do outro lado da chave, o Bayern de Munique enfrentará o Al-Ahly, do Egito, que venceu o Al-Duhail, time de Dudu, por 1 a 0.