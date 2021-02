Jovem morre após mexer em padrão e sofrer descanga elétrica

Um jovem de apenas 23 anos anos morreu após mexer em um padrão e sofrer uma descarga elétrica na noite desta sexta-feira (5). O fato aconteceu em Nova Alvorada do Sul, cidade a 116 quilômetros de Campo Grande, socorristas tentaram animar a vítima mas ela não resistiu.

Segundo informações apuradas pelo jornal local, o Alvorada Informa, ele tentava consertos na parte elétrica e estava em uma escada, quando recebeu a descarga elétrica e caiu. Com a queda, ele entrou em parada cardíaca, sendo reanimado por equipe do Corpo de Bombeiros. Warlem foi reanimado e levado ao hospital Francisca Ortega, porém não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital.

Ainda de acordo com o Alvorada Informa, o jovem seria morador de Minas Gerais e estava em Nova Alvorada do Sul em busca de oportunidade de emprego há cerca de um mês.

Quando o caso ocorreu, a vítima estaria tentando consertar um problema de rede elétrica na residência que morava.

O corpo do homem foi levado ao instituto Médico Legal (IML) de Dourados.