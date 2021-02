Imposto de Renda pode ajudar crianças e adolescentes com câncer em todo o Estado

Pessoas físicas podem contribuir com instituições filantrópicas que realizam trabalhos voltados a crianças e adolescentes por meio do Imposto de Renda. Isso porque é possível direcionar parte do imposto devido para o Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência.

O valor doado deduzido do Imposto de Renda é convertido em ações de combate ao enfrentamento ao trabalho infantil, à exploração sexual, à situação de crianças na rua e também a programas de atendimento a crianças e adolescentes, orientações e apoio familiar, entre outras.

Em Mato Grosso do Sul, uma das instituições habilitadas a receber essa contribuição é a AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul), que desde 1998, cuida de crianças e adolescentes com câncer de todo o Estado e região.

Por ano, mais de 600 assistidos passam por lá. Eles recebem hospedagem, alimentação, transporte para o tratamento e as consultas, cestas básicas, atividades lúdico-pedagógicas e ainda atendimentos multiprofissionais.

Segundo Regina Filipini, coordenadora do setor de convênios da instituição e vice-presidente do Conselho Municipal Da Criança e do Adolescente, essa destinação ajuda muito a AACC/MS e no último ano foi determinante para a manutenção do atendimento. “A possibilidade de usar esse fundo nos permitiu continuar com um trabalho de qualidade com nossos assistidos, mesmo durante esse período tão delicado. Por isso, contamos com a colaboração da população sul-mato-grossense para juntos trabalharmos por nossa causa. O câncer infantojuvenil tem cura e recursos como esses são fundamentais para isso”, explica.

Para conferir o passo a passo de como fazer essa destinação, acesse http://bit.ly/iraaccms. É necessário também fazer o envio do comprovante do pagamento da DARF gerada pelo sistema da Receita Federal para a AACC/MS, com uma declaração dizendo que a pessoa física ou jurídica destina o recurso à instituição.

Para mais informações ou orientações entre em contato com a AACC/MS pelo telefone (67) 3322-8044.