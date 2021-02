Fevereiro registrou mais de 4,1 mil infectados e 59 mortes por COVID-19

O boletim epidemiológico divulgado neste sábado (6) trouxe o registro de 827 novos casos do novo coronavírus e 16 mortes causadas pela doença, no Estado. Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde) na primeira semana do mês de fevereiro já foram registrados 4.120 novos exames positivos e 59 mortes. O total de casos notificados desde o início da pandemia é de 165.141. Os óbitos já somam 2.999.

Os cinco municípios que apresentaram maior número contaminações por Covid -19 nas últimas 24 horas são: Campo Grande +218; Corumbá +94; Dourados +92; Caarapó +33 e Ivinhema +31.

As 16 mortes foram registradas em 12 municípios. São eles: Campo Grande (4); Corumbá (2); Coxim, além de Ribas do Rio Pardo, Dourados, Paranaíba, Amambai, Batayporã, Itaquirai, Jardim, Miranda e Nova Andradina que perderam uma pessoa em cada uma.

Estão em isolamento domiciliar 7.137 pacientes. Estão internadas em hospitais públicos e privados 462 pacientes. Sendo 243 em leitos clínicos e 219 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Ocupação de leitos também continua alta nas cinco macrorregiões do MS. A capital está com 72% de ocupação; Dourados 86%. Três Lagoas 68% e Corumbá 83%.