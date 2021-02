Preso da Gameleira é executado por motociclista na Capital

Interno do presídio da Gameleira, na zona rural da Capital, foi executado a tiros nesta sexta-feira (05). A vítima, identificada como Jefferson Santana Apolinário, 35 anos, estava esperando a mulher no momento do crime.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mulher relatou aos policiais que tinha combinado de entregar dinheiro ao marido. Hoje, por volta das 6h20, Jefferson estava saindo do ônibus quando foi abordado por um motociclista que pediu ajuda para arrumar a corrente da moto. Neste momento, o autor realizou vários disparos contra o interno.

Em seguida, com a ajuda de passageiros do ônibus, a mulher colocou Jefferson dentro de um veículo que o levou para Unidade Básica de Saúde (UBS) do Aero Rancho. Porém, o homem morreu antes de chegar ao local.

