Nelsinho Trad está entre os nomes cotados para ministério

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) confirmou que está entre os nomes que podem ocupar o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Segundo o congressista, a decisão deve sair somente após o Carnaval, mas apontou que o “presidente quer algum representante do Senado” na pasta.

O ex-presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), era o principal nome cotado para substituir o deputado Rogério Marinho, atual chefe do MDR, mas o senador deve assumir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa no lugar de Simone Tebet (MDB-MS).

Para integrar o ministério, no entanto, Nelsinho Trad disse que depende da aprovação do presidente do PSD, Gilberto Kassab. Questionado se, com a aprovação, aceitaria o convite, respondeu: “vambora!”.