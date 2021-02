Oxford vai estudar possibilidade de combinar vacinas no mesmo paciente

A Universidade de Oxford anunciou nessa quarta-feira (3) que vai fazer um estudo para verificar se é possível combinar duas vacinas diferentes contra a Covid-19 no mesmo paciente. Será o 1º estudo com essa finalidade no mundo. Analisará os efeitos combinados da vacina da Pfizer/BioNTech e da Astrazeneca/Oxford em 820 voluntários com mais de 50 anos.

A Oxford também vai testar duas opções de intervalo entre as duas doses necessárias. Na 1ª opção, haverá um intervalo de 4 semanas e, na 2ª, de 12 semanas, opção escolhida pelas autoridades britânicas para alcançar mais pessoas na campanha de vacinação.

Se o estudo mostrar eficácia em proteger o paciente contra a covid-19, haverá mais flexibilidade na vacinação. Isso poderá ajudar a mitigar os efeitos da falta de oferta de doses em alguns países.

No total, 105 milhões de doses da vacina contra a covid-19 já foram aplicadas no mundo. O número superou o de contágios registrados pelo coronavírus até aqui (103,5 milhões).