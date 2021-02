Motociclista fica gravemente ferido ao colidir com ônibus em Nova Andradina

Na manhã desta quinta-feira (04), um motociclista ficou gravemente ferido ao bater em um ônibus no cruzamento da Avenida José Heitor de Almeida Camargo com a Rua Gentil Duarte, no Bairro Centro Educacional. O acidente ocorreu em Nova Andradina, mas ele não foi identificado.

Conforme informações do Nova News, o ônibus que transportava trabalhadores de uma usina da região na pista preferencial da avenida, quando o motociclista desrespeitou a placa de parada obrigatório e acabou colidindo com o coletivo.

Mediante colisão, a motocicleta bateu na lateral dianteira do ônibus, fazendo com que parte do seu corpo fosse para debaixo do coletivo, por pouco, não sendo atingido por uma das rodas. No momento do acidente havia três pessoas dentro do ônibus, sendo que, todas saíram ilesas do acidente.

Por fim a Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e socorreram a vítima, que estava aparentemente em estado grave. Ele foi levado para o Hospital Regional de Nova Andradina.