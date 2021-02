Karol Conká e Bil se beijam em festa e web acusa cantora de assédio. ‘Não é não’

Karol Conká e Bil se beijaram pela primeira vez durante a festa do Líder, nesta quarta-feira (03). Na web, internautas compartilharam memes dos cortes de Arcrebiano e ainda apontaram assédio por parte da cantora, levando a tag ‘Não é Não’ no Twitter. No fim da comemoração o beijo rolou.

O primeiro beijo do “Big Brother Brasil 21 ” foi protagonizado por Fiuk e Thais durante desta nesta quarta-feira (03). Após investidas da dentista, Nego Di aconselhou o amigo: “Você não vai dormir sem beijar na boca”. O cantor dançou coladinho com a sister e todos os participantes começaram a olhar para o casal. “Me sentindo com 14, 15 anos…”, comentou ele.

Em conversa com Nego Di, Fiuk disse que precisava de mais coragem para poder beijar Thais e foi até a dispensa ver se encontrava mais vodka. Preciso beber mais”, disse. Preocupada, a jovem perguntou se o artista estava se sentindo pressionado e ele admitiu timidez. “Não, eu estou com vergonha mesmo”, assumiu.

Beijo de Fiuk e Thais é interrompido por brothers

O beijo veio e os dois foram interrompidos com a euforia dos participantes. “Eu não vivi meus 15 anos, eu estou vivendo eles agora”, disse Fiuk.

Também interessado em Thais, Arthur, elogiado por Anitta nas redes sociais, se afastou e ficou mexendo no celular durante o momento. Pouco depois, ele investiu em Carla Diaz e deu match na loirinha pelo app de paquera do programa.

Karol beija Bil e web aponta assédio: ‘Não é Não’

Outro beijo na casa foi Karol Conká e Arcrebiano, bem próximo ao final da festa. Durante todo o evento, internautas se divertiram com os cortes de Bil na cantora, enquanto alguns apontaram assédio por parte das investidas dela e transformaram a tag “Não é Não” em um dos assuntos mais falados do Twitter.

“Com apenas 9 dias de programa, Karol Conká já cometeu 3 crimes: xenofobia, tortura psicológica e assédio”, disparou uma pessoa, fazendo referências as falas polêmicas da artista na casa. “Ai, pelo amor de Deus, depois de ele ter dito que não queria e mesmo assim ela ficou insistindo, ele deu só pra se livrar dela. É assédio, não é não!”, comentou mais uma. “Karol como uma mulher feminista deveria entender muito bem que não é não e que quando você força uma pessoa a fazer o que ela não quer você assediando ela, isso foi, sim, assédio da parte da dela!”, acrescentou mais uma.

Mais cedo, Marilia Mendonça havia divertido os fãs ao chamar Maraisa, que é ex-namorada de Arcrebiano, para intervir na aproximação dos dois. “Faz alguma coisa”, pediu a sertaneja. “Ex tem lugar de fala”, completou.