Hulk faz exames e será apresentado no Atlético-MG na sexta-feira

O maior reforço do Atlético-MG para a temporada 2021, o atacante Hulk, de 34 anos, chegou a Belo Horizonte em seu jato, na quarta-feira (3), e já iniciou a programação no seu novo clube. O jogador fez exames para avaliar sua condição física e conheceu a Cidade do Galo, centro de treinamento do time mineiro.

Com o reconhecimento do seu novo local de trabalho, Hulk será apresentado nesta sexta-feira (5), de forma oficial. O atleta concederá sua primeira coletiva como jogador do Atlético-MG.

”O que posso prometer é o meu melhor, o máximo, trabalhar bastante. Venho para construir uma linda história com o Galo. Foi uma decisão muito bem tomada. Graças a Deus, depois que oficializei, recebi muita mensagem de incentivo. Depois de 16 anos, estar retornando ao futebol brasileiro, venho com muita vontade. Quando somos acarinhados assim, fico sem palavras. Agradecer o Galo pelo lindo projeto apresentado. Eu tenho certeza que estamos preparados para ganhar muitos títulos aqui” disse Hulk, à TV Galo.

Hulk não poderá reforçar o Atlético na reta final do Brasileiro, por conta do prazo de inscrição já ter se encerrado. Ele estará à disposição do clube no fim do mês, quando começa o Mineiro.

(Com informações: Lance!)