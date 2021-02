Bolsonaro agradece caminhoneiros e promete anúncio sobre combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro, em discurso feito nesta quinta-feira (4), durante a inauguração de um centro de atletismo em Cascavel (PR), agradeceu aos caminhoneiros por não terem levado adiante a paralisação que havia sido planejada para 1° de fevereiro e prometeu um anúncio relacionado a combustíveis para esta sexta-feira (5).

“Nós reconhecemos o trabalho dos caminhoneiros e agradeço aqui a não adesão à greve. Porque, se houvesse, todos nós perderíamos, sem exceção. O Brasil não pode parar” afirmou. “Eu não vou falar o que é, mas devemos amanhã (…), a partir das 11 horas da manhã, (tratar de) um assunto de extrema importância para todos nós, que devemos resolver. Tem a ver com os caminhoneiros, taxistas, (motoristas de) Uber, vocês que têm carro particular. E nós convocamos todos amanhã para essa reunião. E interrogarei (sic) as pessoas presentes a tratar de combustíveis no Brasil”, disse o presidente, sem dar mais detalhes.

Bolsonaro afirmou, ainda, que “isso vai chegar nos estados”, referindo-se às medidas que devem implementadas em relação aos combustíveis. Ao comentar sobre os impostos, ele afirmou: “Nós zeramos um imposto chamado Cide. Temos outro imposto que tem a ver com Pis/Cofins. O nosso é previsível, é de 33 centavos. Já o ICMS de cada estado tem um valor e ele varia de hoje para amanhã. E nós devemos viver na base da previsibilidade. A questão dos combustíveis tem que ser tratada dessa maneira e não escondido em um canto”, acrescentou.

(Com informações: VEJA)