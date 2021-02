Aquário abre a penúltima licitação para terminar a obra

Após anos de expectativa do campo-grandense, a etapa burocrática de processos licitatórios para conclusão das obras do Aquário do Pantanal esta prestes a encerrar. Dessa forma a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou na última segunda-feira (01) o penúltimo certame. Agora será a vez de concluir as instalações elétricas do prédio. Assim, o Centro de Pesquisas e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira entra na fase final de licitações. A próxima e última concorrência será “Automação”, que deve ser publicada nos próximos dias.

Mesmo com toda magnitude e complexidade do Aquário do Pantanal, os serviços e obras necessários à sua conclusão seguem evoluindo, e a entrega se torna cada vez mais próxima da população.

Das 12 frentes de trabalho existentes no Aquário, 11 já foram licitadas e alguns serviços já foram até concluídos, como a Substituição dos Vidros e a Cobertura Metálica. Conforme planejamento, também já está bem perto de ser finalizada a instalação do Revestimento Composto (Monocapa).

No prédio também já estão sendo executados os serviços de Impermeabilização e Cenografia dos Tanques, PCMAT (Programa de Condições e Meio de Trabalho), Climatização e Estrutura Metálica (Passarela).

Estão em fase de licitação o Sistema de Suporte à Vida (SSV) – republicado recentemente após a primeira concorrência ter sido declarada deserta – e outras três frentes, que fecham o cronograma da obra: Elétrica, Civil e Automação.

Segundo a equipe técnica responsável pelas licitações, as três últimas frentes (Elétrica, Civil e Automação), a princípio, seriam lançadas de forma conjunta, mas para garantir maior participação de empresas licitantes optou-se pelo desmembramento. Foi devido a essa mudança que o número das frentes de trabalho saltou de 10 para 12.

Hoje, o Aquário do Pantanal apresenta o seguinte panorama:

Seis frentes em execução – Impermeabilização e Cenografia dos Tanques, PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho), Climatização, Estrutura Metálica (Passarela) e Revestimento de Alumínio Composto – ACM (Forro e Monocapa), essa última já quase finalizada.

(Com informações: Portal MS)