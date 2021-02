Dólar fecha em alta de 0,29%, cotado a R$ 5,370

O dólar comercial fechou nesta quarta-feira (3) em alta de 0,29% ante o real, cotado a R$ 5,370 na venda, depois de dois dias de queda.

O mercado segue com expectativas sobre mais estímulos e sinais sobre a recuperação em economias como os EUA, enquanto o ritmo de vacinação em alguns países está aquém do desejado. Já no Brasil, desdobramentos políticos colaboraram para a forte valorização do real na terça-feira (2).

Ibovespa fecha em alta e volta a flertar com 120 mil pontos

O Ibovespa fechou em alta de mais de 1% nesta quarta-feira, chegando a superar os 120 mil pontos no melhor momento, em movimento puxado pela alta das ações da Vale e respaldado pelo viés positivo em Wall Street.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,22%, a 119.678,00 pontos, chegando a 120.210,38 pontos na máxima da sessão, segundo dados preliminares. O volume financeiro somava 29 bilhões de reais.

Maiores altas no mercado de ações BPAC11.SA +7,36% R$ 106,10 BRKM5.SA +6,03% R$ 28,82 MULT3.SA +5,77% R$ 22,53 IGTA3.SA +4,4% R$ 36,52 RAIL3.SA +4,33% R$ 21,67

Maiores baixas TOTS3.SA -2,25% R$ 29,60 BRDT3.SA -2,01% R$ 22,87 YDUQ3.SA -1,92% R$ 34,16 CVCB3.SA -1,85% R$ 19,60 GOLL4.SA -1,46% R$ 25,00

Mais negociadas PETR4.SA +0,94% R$ 28,93 VVAR3.SA -1,31% R$ 15,08 CIEL3.SA -0,47% R$ 4,20 ITUB4.SA -0,67% R$ 28,27 BBDC4.SA +0,36% R$ 25,22

(Com informações: Reuters com Estadão Conteúdo)