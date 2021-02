Botafogo recebe sondagem do Corinthians por Pedro Raúl

O Botafogo vem buscando acomodar as finanças do clube para a próxima temporada. Com isso, a saída de jogadores que recebem salários altos é vista como necessária. O atacante Pedro Raúl é um desses casos.

Pedro Raúl recebeu sondagem do Corinthians. Os paulistas buscam um empréstimo ou troca envolvendo outros jogadores.

O Kashiwa Reysol-JAP fez proposta, também por empréstimo, pelo atacante. Os japoneses pagariam US$ 500mil (R$ 2,8 milhões) para ficar com Pedro Raúl até dezembro, com opção de compra.

O pensamento da diretoria do Botafogo é negociar Pedro Raúl em definitivo. Isso porque, pelo contrato, os alvinegros terão que renovar automaticamente com o jogador por três anos no fim de 2021. Veja mais.