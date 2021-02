Bolsonaro almoça com presidente do Uruguai e fala sobre Mercosul

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (3) que busca reunir Alberto Fernández (Argentina), Mario Abdo Benitez (Paraguai) e Luis Alberto Lacalle Pou (Uruguai) no fim de março em um encontro informal de representantes do Mercosul.

A declaração foi feita no Palácio do Planalto, depois de almoço informal com o presidente do Uruguai. Bolsonaro e Lacalle Pou trataram da flexibilização de negócios do bloco.