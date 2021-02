O programa inclui a possibilidade de usuários voltarem a doar até R$ 2 a seus estabelecimentos favoritos. O Uber Eats diz que, em 2020, as “caixinhas” chegaram a cerca de R$ 1 milhão em doações ao longo de quatro meses do ano. Outra medida é reforçar ações de marketing para os parceiros de pequeno e médio porte, de modo a buscar usuários novos.

“Uma das melhores formas de apoiar nossos restaurantes parceiros é investindo para que eles possam levar seus pratos a mais usuários, principalmente no caso de pequenos e médios estabelecimentos”, afirma Rafael Pereira, chefe de operações com resutarantes do Uber Eats no Brasil. “Pretendemos continuar a ser um aliado estratégico no caminho de recuperação dessa indústria.”

(Com informações: Estadão Conteúdo)