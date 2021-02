Com mais de R$ 500 milhões na conta dos servidores de MS, lojas apostam em promoções

Descontos chegam a 70% em Shoppings da Capital

Grandes lojas de Campo Grande se preparam para movimentar a economia com diversas liquidações tradicionais neste início de mês. A expectativa está nos R$ 500 milhões depositados pela Prefeitura e Governo do Estado aos servidores. Ontem (01), o montante de R$ 419.665.009,47 foi dividido aos 79 mil servidores estaduais e na sexta-feira (5), R$ 130 milhões serão depositados aos servidores municipais.

Na avaliação do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio MS (IPF-MS), o depósito na conta dos servidores sempre será visto como algo bom no setor da economia, independente se for para quitar dívidas ou realizar novas compras. ”É claro que todo recurso que vem pra economia pode ser encarado de uma forma positiva. Existe a possibilidade de que os recursos desses servidores venham pra ajudar nos pagamentos de dívidas ou até mesmo para possibilitar mais dinamismo na economia, com movimentação na parte de consumo”, ressalta a economista do IPF, Daniela Dias.

Promoções

Entre os dias 5 e 7 de fevereiro, o Shopping Campo Grande realiza o Ponto Mix. Na ocasião, mais de 100 lojas vão oferecer até 70% de descontos em itens de vestuário, perfumaria, sapatos e até mesmo em tratamentos estéticos.

Alguns estabelecimentos que vão participar é a Gregory, Canal Concept, MOB, Osklen, Aramis, Arezzo, Granado, Via Laser, entre outros.

A novidade da vez é que o cliente pode optar por comprar pelo site do Shopping. Além disso, decidir como vai receber a mercadoria, por entrega de Delivery Center ou no sistema drive-thru.

O Shopping Bosque dos Ipês também se prepara para realizar a Etiqueta Amarela, de 8 a 14 de fevereiro, em produtos selecionados com até 70% de desconto. Algumas das lojas participantes são Santa Bellezza Plus, Polo Wear, O Boticário, Forever 21, Joquempô, Magazine Luiza, Anita Shoes, Constance, Probel, Siberian, Toni Toys, Cacau Show, Mens and Kids, Stilo A, Primicia, Capttain 07, Riachuelo, TNG, Piticas, Cris Barros, Farmer Class e Hering Store.

No Shopping Norte Sul Plaza, a liquidação geral de queima de estoque terminou, porém, lojas como Club Melissa, Arezzo e Stilo A ainda continuam com promoções independentes em fevereiro.

A rede de lojas Havan está realizando o Fevereiro Emergencial, com promoções de até 48%. Entre os produtos com descontos está tapete, itens de cozinha, eletrônicos, eletrodomésticos, setor de vestuário e objetos em geral.

Orientação

Devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o Governo do Estado orienta sobre o uso de máscara, distanciamento social, uso de álcool gel e que as mãos sejam lavadas com frequência.

(Texto: Izabela Cavalcanti)