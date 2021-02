Vacinômetro MS possibilita população de acompanhar números de vacinados

Nova ferramenta que traz o balanço geral sobre a quantidade de doses aplicadas nos grupos prioritários e um indicador que mede o índice de imunização em relação a população geral de MS, foi lançada nesta segunda-feira (01) pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde. Denominada Vacinômetro MS, ela opera com base nos dados do Data SUS 2020, oferecendo à população como forma de transparência nas ações de enfrentamento à Covid-19, em Mato Grosso do Sul.

Conforme o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a população poderá acompanhar a situação quanto a imunização em cada município e do Estado como um todo. “O painel se torna público e apresenta os seguintes dados das vacinas: total de vacinas recebidas; a quantidade de doses aplicadas; aplicação das doses por grupos prioritários; e em breve teremos a consulta por laboratório fornecedor”.

Das 190.746 enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado, Corovac e Astrazeneca, já foram aplicadas 46.152 doses que corresponde 20.39% dos imunizados do grupo prioritário da primeira fase da Campanha de Vacinação Contra à Covid-19. O indicador que mostra o percentual de vacinados em relação a população geral de MS é de 1,64%.

Desta primeira fase, os trabalhadores de saúde são o maior grupo imunizado com 26.400, correspondendo a 18,91% dos vacinados. Logo depois vem os indígenas aldeados com 18.058, correspondendo a 21,72%. Idosos em Instituições 1.535, correspondendo a 45,45% e deficientes institucionalizados com 160, correspondendo a 93,57%. Os dados foram informados pelos municípios por meio de planilhas até a quinta-feira 28, às 11 horas. A publicação ocorrerá semanalmente todas segundas-feiras.

(Com informações: Portal MS)