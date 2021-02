Homem não aceita término e é preso por tentativa de estupro

No início da noite de domingo (31), um homem, 47 anos, foi preso por ameaça e tentativa de estupro em Ponta Porã. O caso envolve a ex-mulher do autor e foi denunciado inicialmente pelo filho do casal, de 24 anos.

De acordo com o jovem, o pai dele e sua mãe estão separados a aproximadamente 4 meses e, nessa data, o autor foi até a residência de sua ex e a agrediu após uma discussão. O rapaz informou ainda que constantemente, o pai persegue a vítima no intuito de reatar o relacionamento.

Segundo Dourados News, os policiais foram até a residência e em conversa com a mulher, a informação de ameaça e agressão foi confirmada. Ela disse ainda que o autor a ameaça dizendo que se a visse com outro homem a mataria.

Policiais foram informados que em dado momento da discussão, o autor agarrou a vítima a força e começou a beijá-la e a passar a mão nas partes íntimas da vítima. De acordo com a vítima, o autor só parou os atos quando a mesma começou a gritar.

Após ouvir os relatos da vítima, os policiais foram até o endereço do autor e o encontraram em visível estado de embriaguez, exalando forte odor etílico e com dificuldades na fala.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 1° Distrito Policial e segue à disposição da justiça.