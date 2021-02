Brasil registra no domingo média móvel de 1.065 mortes

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 1.065 neste domingo, 31. É o 11º dia seguido em um patamar acima de mil mortes na média móvel. Nas últimas 24 horas, foram registrados 563 novos óbitos e 27.597 novos casos no País.

No total, o Brasil registra 224.534 mortos e 9.202.791 casos da doença. Os dados sãos de 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h deste domingo. Segundo os números do governo, 8.027.042 pessoas estão recuperadas.