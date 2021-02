Após maus resultados, Diniz e Raí deixam o São Paulo

Fernando Diniz não é mais técnico do São Paulo. Ele foi demitido pelo presidente Julio Casares em reunião na tarde desta segunda-feira (1), um dia após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, na tarde de domingo (31), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A saída se dá por causa da má fase da equipe, eliminada na semifinal da Copa do Brasil e que perdeu a liderança do principal torneio nacional após seis jogos sem vencer. O executivo de futebol Raí também deixou o cargo após o encontro vespertino.

Diniz deixa o cargo que ocupava desde setembro de 2019 por decisão da nova gestão são-paulina. O treinador era contratado na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e, por isso, não tinha uma multa rescisória estipulada em seu acordo. Não havia também prazo contratual no vínculo empregatício do comandante.

A demissão de Fernando Diniz se dá após a queda de produção do São Paulo no Brasileiro 2020. O time chegou a liderar o torneio, com sete pontos de vantagem para o segundo colocado. Entretanto, a equipe está há seis jogos sem vencer — são dois empates e quatro derrotas — e deixou o topo da tabela após ser goleada por 5 a 1 para o Internacional em pleno Morumbi.

Fernando Diniz ficou à frente do São Paulo por 75 partidas. No período, obteve 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. A equipe marcou 117 gols e sofreu 86 com o técnico no comando. Sob a batuta do treinador, o time tem 54,67% de aproveitamento.

