Vasco e Bahia entram em campo para jogo de seis pontos

Vasco e Bahia duelam neste domingo (31), em São Januário, no Rio de Janeiro, valendo o distanciamento da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Quem vencer, dá um grande salto na tabela para permanecer na série A. O perdedor corre o risco de terminar a 33ª rodada do Brasileirão entre os quatro que vão disputar a segunda divisão de 2021. O embate às 16h (horário de Brasília) será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes.

As duas equipes entraram em campo durante a semana para cumprir partidas atrasadas. O Vasco empatou com o time reserva do Palmeiras em 1 a 1, no Allianz Parque. Já o Bahia derrotou o desfalcado Corinthians por 2 a 1, na Fonte Nova.

Se sair com a vitória da Colina Histórica, o Cruzmaltino, que atualmente tem 36 pontos, abre quatro pontos de distância do Z4. Após o confronto com o Palmeiras, a equipe carioca se concentrou em Atibaia (SP) durante a semana. O técnico Vanderlei Luxemburgo não tem problemas na escalação. A única mudança deve ser o retorno de Leandro Castán, poupado no último jogo.

Desta forma, o Vasco deve entrar em campo com Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes, Leo Gil e Benítez; Pikachu, Talles Magno e Germán Cano.