PMA apreende 3.361 pacotes de cigarros em fazenda no município de Nioaque

Na tarde deste sábado (30), Policiais Militares Ambientais de Jardim apreenderam 3.361 pacotes de cigarros contrabandeados. Os produtos foram apreendidos em uma fazenda localizada a 23 km do município de Nioaque.

Conforme informações da PMA, a equipe recebeu denúncias de que contrabandistas de cigarros estariam escondendo produtos dentro da reserva legal da fazenda. Sendo assim em averiguação ao local, os militares juntamente com 11 BPM, encontraram na reserva legal da propriedade 3.361 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, amontoados em dois locais e cobertos com lona, o qual teriam sido descarregados por um veículo VW saveiro tipo furgão carregada

Contudo os infratores que estavam depositando os cigarros no local não foram encontrados e nem identificados. O material foi apreendido e será encaminhada ao Posto da Receita Federal.