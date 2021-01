JBS quer importar boi em pé do Paraguai e pode beneficiar setor

Pedido da indústria ainda não foi autorizado pelo Ministério da Agricultura já que compra está fechada desde a última ocorrência de aftosa

A JBS, segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal, entrou com um pedido de autorização para começar a importar gado em pé do Paraguai para Mato Grosso do Sul. Quem confirma esta informação é o superintendente da Superintendência Federal de Agricultura do Estado (SFA), Celso Martins.

Procurada a respeito, a JBS não se posicionou sobre o assunto. “Tem um pedido, sim, tramitando em Brasília. A iniciativa foi da JBS, mas pelo que sei ainda não houve autorização. É permitido mas nós não temos instrumentos de acordo entre os dois países para levar adiante”, ressalta Celso Martins.

Ainda de acordo com o superintendente, esse tipo de atividade foi suspensa desde a última febre aftosa no Paraguai, que ocorreu há, aproximadamente, nove anos. No entanto, conforme informações apuradas, o abate não será feito em MS e sim em uma das unidades do frigorífico, localizada em São Paulo. O motivo se deve pela falta de matéria-prima no Estado. Em resposta, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que a importação de gado do Paraguai para o Brasil ainda não está autorizada e que o assunto está

sendo tratado entre os Ministérios da Agricultura do Brasil e do Paraguai.

Caso os entendimentos entre os Ministérios da Agricultura do Brasil e do Paraguai estejam de acordo, a autorização vai valer para qualquer empresa que cumpra os requisitos sanitários estabelecidos. Aliado a isso, segundo Sérgio Capuci, presidente da Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidores de Carnes de Mato Grosso do Sul (Assocarnes) e diretor da Naturafrig, diante da iniciativa, se a autorização for concedida pelo Ministério da Agricultura, todo o setor será beneficiado. “Se liberar para o Brasil, todos os frigoríficos vão se beneficiar. O Ministério da Agricultura não faz e nem pode fazer uma liberação específica para uma empresa, ela seria para o setor de frigorífico. Mas nós vemos como uma boa coisa, porque está tendo uma escassez de bois”, ressalta.

Escalas reduzidas

Na avaliação do secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), a autorização seria uma boa opção para suprir as escalas de produção dos frigoríficos de Mato Grosso do Sul. “Nós estamos com os frigoríficos fechados no Estado de Mato Grosso do Sul e as escalas muito reduzidas. Acho que seria uma boa opção, a gente real mente criar um fluxo de trazer boi gordo do Paraguai para cá”, finaliza.

(Texto: Izabela Cavalcanti)