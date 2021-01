Inmet mantém alerta até as 20h em todo Mato Grosso do Sul

A previsão para esse hoje (31) é a possibilidade pancadas de chuva em todo Estado, sendo assim o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve alerta para chuvas intensas para todas as cidades de Mato Grosso do Sul neste domingo (31). Portanto o alerta tem validade até as 20 horas. No anterior, previa até as 2h de hoje.

De acordo com Instituto, a estimativa é entre 20 e 30 milímetros de chuva por dia com ventos entre 40 e 60 km/h para 52 cidades, incluindo Campo Grande. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos, porém pode ter a presença de granizo.

Nas demais, a chuva esta prevista entre 20 e 30 milímetros por dia com ventos entre 40 e 60 km/h. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos, porém pode ter a presença de granizo.

Recomendações

Em caso de rajadas de vento, o instituto pede que as pessoas não fiquem abrigadas em baixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionarem seus veículos próximos a árvores, torres de transmissão e placas de publicidade.

Também é orientado que evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros através do 193.