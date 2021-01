Homem é preso após xingar guardas municipais e atirar copo contra viatura

Um homem de 26 anos foi preso na noite de ontem (30) por ‘Dano ao Patrimônio Público’ após danificar a viatura da Guarda Municipal Ambiental ao arremessar um copo de vidro nos agentes de segurança.

Segundo o site Dourados News, o caso aconteceu quando equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar realizavam a dispersão das pessoas que se aglomeraram e bloquearam a Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Rua João Rosa Góes após a final da Copa Libertadores da América.

Ao ver uma equipe de viatura da Guarda Municipal Ambiental, o rapaz passou a desacatar os agentes com xingamentos. Além disso, ele arremessou o copo com bebida alcoólica no motorista da viatura, vindo atingir a coluna da porta que foi amassada.

Após arremessar o copo, o acusado ainda tentou fugir correndo, porém, foi abordado e tentou resistir à prisão, mas foi contido e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. O dano ao patrimônio público não tem fiança.