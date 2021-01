Caminhão lotado com placas de energia solar tomba na MS-276

Um caminhão carregado com placas de energia solar tombou por volta das 6h da manhã deste domingo (31) na MS-276, próximo ao quilômetro 21, já no município de Batayporã. As informações dão conta que o motorista pode ter perdido o controle de direção em uma descida, saindo da pista e vindo a tombar às margens da rodovia.

O caminhão da marca Ford Cargo seguia sentido Anaurilândia à Batayporã carregado de peças para energia solar. O motorista sofreu algumas escoriações e recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros da cidade de Nova Andradina. Ele teria sido levado para receber cuidados médicos na Unidade de Pronto Atendimento Médico (UPA) da cidade de Batayporã.

Policiais rodoviários atenderam a ocorrência. No local o trânsito ficou lento, porém, sem ser interrompido. Uma equipe de guincho trabalha para retirar o caminhão do local.

(Nova News)