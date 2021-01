Uma nova página na história da franquia Star Wars

Não é de hoje que vemos a gigante Disney dominar o mercado com filmes cheios de efeitos especiais de primeira linha. Na primeira metade de dezembro do ano passado ela lançou o Disney plus, plataforma que tem o intuito de atender um público familiar. Junto com o novo streaming vieram as novas apostas como o mandaloriano. Série canônica que veio para expandir o universo de Star Wars.

Desde a aquisição dos direitos da franquia a Disney transformou muitas histórias dos quadrinhos em Legends, que são parte da história que talvez ganharão alguma adaptação para o cinema ou no streaming mesmo. Os guerreiros mais durões e poderosos do universo mereciam uma série para chamar de sua. Desde a animação Clone Wars vemos como eram civilizações mandalorianas e toda sua crença e poder de luta.

Aqui acompanhamos Din Djarin, ou como preferir ‘Mando’, ele é um mandaloriano que faz parte do clã ‘O Olho’ e está em busca de redenção para si após as guerras clônicas. Mando vai fazendo algumas missões até que fica encarregado de capturar uma misteriosa criatura por um inquisidor do recém-destruído império.

Essa série tem aquela pegada de completar uma missão por episódio que cada parte dessas missões vão dando novas perspectivas para os personagens. Mando logo encontra Grogu um bebê sensível à força que ele não sabe bem de qual raça se trata (o que de certa forma é meio estranho visto que os mandalorianos e Jide já se enfrentaram no passado).

Os grandes acertos desse projeto é primeiramente da equipe de produção encabeçada por Jon Favreau que anos antes ajudou o MCU a ter o sucesso e a cara que tem hoje.

O elenco também é parte fundamental nesse processo, o ator Pedro Pascal que está em séries como Narcos, Game of Thrones e várias outras produções se encaixou muito bem como Din Djarin. Um ponto a destacar é como a presença do ator é algo tão presente mesmo que ele passe boa parte da série com o capacete Mandaloriano. Pode parecer lugar-comum dizer que esses novos passos que o estúdio tem tomado vão engrandecer ainda mais essa franquia, mas é fácil perceber o carinho que a equipe envolvida tem com a produção e todo processo de rodagem e pós-produção.

