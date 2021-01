Preço de verduras aumenta até 100% na Ceasa com período de chuvas

Em períodos de chuva, muitas verduras e os legumes tendem a ficar comprometidos e, com isso, o preço vai nas alturas, variando até 100%. Prova disso é que o maço do coentro de 350 gramas saiu de R$ 2,50 para R$ 5 na Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa-MS). É o que informa o presidente da Ceasa, Daniel Mamédio.

De acordo com o relatório semanal, de terça-feira (19) para sexta-feira (23), o quilo da abóbora madura aumentou 42,86% (R$ 2,80 para R$ 4). O saco de 50 quilos da batata comum especial saiu de R$ 180 para R$ 240, elevação de 33,33%.

A caixa de 7 quilos da alface, que era vendida por R$ 27, foi para R$ 29 (7,41%). O saco de 20 quilos da cebola nacional subiu 9,09%. Na terça-feira era R$ 55, já na sexta-feira passou para R$ 60.

“Os permissionários estão trazendo os produtos dos lugares menos afetados pelas chuvas, porém, o custo do transporte subiu pela distância percorrida para obterem os melhores produtos, ocasionando a alta nos preços”, explica.

Aliado a isso, o valor também fica elevado em razão da falta de qualidade das folhosas. “No período chuvoso aumenta a incidência de doenças nas hortaliças de cultivo a céu aberto e consequentemente as perdas no campo, principalmente nas folhosas, que são mais suscetíveis aos fungos e bactérias comuns no período chuvoso. Com isso a quantidade de hortaliças vendidas diminui, o que acaba elevando os preços”, acrescenta o coordenador do programa de horticultura da Assistência Técnica e Gerencial do Senar/-MS, Dorly Pavei.

