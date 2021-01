Idoso é encontrado morto em casa e polícia investiga latrocínio

Manoel Messias da Silva, 67, foi encontrado morto na manhã deste sábado (30), na casa que residia, na rua José Cordiolino José Marques, Vila União, em Itaporã. A polícia inicialmente acredita que o caso se trata de latrocínio (roubo seguido de morte).

Segundo Dourados News, o sobrinho do idoso foi até ao local e quando adentrou a casa encontrou o tio caído no chão. A polícia foi acionada. Foi constatado que do local foi levado uma televisão nova e uma bicicleta e o corpo de Manoel possui sinais morte por asfixia.