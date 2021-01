Exclusiva! Com vereador Otávio Trad

Eleito com 3.861 votos, o vereador Otávio Trad (PSD) ocupa pela terceira vez uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande. A transparência política é uma das bandeiras que o parlamentar defende em sua gestão para administrar a Capital. Em entrevista para O Estado Online, Otávio relata o por quê do tema acessibilidade estar presente em inúmeros projetos de seu mandato.

O Estado Online: Em 2019 você criou o Centro de Interpretação de Libras. Como surgiu a iniciativa de criar projetos voltados para acessibilidade?

Otávio: Esse é um tema que nos últimos anos vem se tornado uma prioridade em países de primeiro mundo, e essa mentalidade também deve ser expressada em nosso país. Sendo assim, como presidente da comissão de justiça e membro desde 2013, venho percebendo desde o início do meu primeiro mandato, que alguns assuntos são muitos debatidos pelos vereadores e outros carecem de visibilidade. A acessibilidade é um deles. A criação da Central de Interpretação de Libras nasceu da junção de pensamentos. Uns gostariam de colocar a interpretação de libras nos hospitais, outros nas escolas. Por fim, concedemos para as repartições públicas do município de Campo Grande o acesso a interpretes. Com o olhar voltado para acessibilidade, efetivamos também outros projetos como o Empoderamento da pessoa com deficiência, o Selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência e o projeto #ParaCegoVer, que consiste na descrição das imagens através do áudio e da escrita. O #ParaCegoVer se transformou em lei e é utilizado em todas as nossas redes sociais.

O Estado Online: Em seu novo mandato, você tem algum projeto direcionado para esse tema?

Otávio: Nós daremos continuidade ao nosso trabalho em prol das pessoas com deficiência visual e cegos. Já temos um projeto em mente, que integra a possibilidade de dispor cardápios em grandes restaurantes por meio de áudio descrição e não apenas no braille. Hoje infelizmente há um nicho muito pequeno de restaurantes e locais comerciais ambientados para receber esse público. Sendo assim, perante essas ideias, nós garantimos a possibilidade de democratização desses lugares.

O Estado Online: O que você aprendeu com a campanha realizada durante a pandemia que levará para o seu mandato?

Otávio: Primeiramente uma enorme felicidade em ter enfrentado minha terceira luta eleitoral e Campo Grande ter me reconduzido, novamente, para a Câmara de Vereadores. Segundo, o aprendizado não é apenas o politico quem deve ter, mas o ser humano. Nós, sem dúvidas, ultrapassamos um dos períodos mais difíceis dos últimos tempos, que foi a pandemia, e recentemente presenciamos um momento histórico com o início da vacinação. A eleição de 2020 foi latente, pois pela primeira vez nós tivemos um adiamento das campanhas em nível nacional. Adquirimos mudanças na forma de conversar com o eleitor e na abordagem feita a população. Evoluímos acerca da visão da internet, reconhecendo-a como ferramenta de grande importância, promovemos muitas lives e interagimos com o público, aprendemos que não adianta meramente postar os conteúdos nas redes sociais, e sim, que é preciso estimular a interação. Além disso, não apenas mostrar meu dia a dia como vereador e advogado, mas também como pessoa. Concluímos que as pessoas querem entender que por trás de um vereador, deputado ou prefeito, há o ser humano.

O Estado Online: A iniciativa de ingressar na política, como vereador, veio com o intuito de estender o legado de sua família?

Otávio: Eu sempre tive durante toda minha vida um olhar especial para politica, não tinha como ser diferente. Visto que eu cresci vendo meu avô discursando, meus tios e minha mãe, minha família de maneira geral, sempre atenta a questões que envolva o coletivo. Quando presenciamos determinada vertente com bons olhos, consequentemente teremos através daquela ideia um olhar positivo. Infelizmente hoje quando se fala em politica, muitos veem como algo negativo, mas não deve ser assim. A politica é algo coletivo, para o bem da população, é democrático e plural. Ingressei na Câmara com 26 anos, atualmente tenho 35. Grande parte da minha vida foi dentro da Câmara de Vereadores, e aspectos como o convívio com jornalistas, a população, a Câmara e os assessores, me proporcionaram a criação da minha identidade.

O Estado Online: Você pretende se desenvolver futuramente como Deputado ou até mesmo Prefeito?

Otávio: Eu tenho convicção do momento que eu estou vivendo. Você ser vereador de uma Capital, com 1 milhão de habitantes pelo terceiro mandato, é uma responsabilidade muito grande. Além disso um dos maiores significados da minha vida, é o fato de Campo Grande ser a cidade em que eu nasci, cresci, estudei e casei com uma campo-grandense. Minha perspectiva não é em ser isso ou aquilo, de dar um passo maior, pois eu vejo o poder legislativo municipal de grande relevância, somos nós que constituímos e revogamos as leis que regem o município. Obviamente, com o tempo é natural darmos passos para o futuro, não maiores que outros, mas que sejam diferentes. Eu prefiro neste momento deslumbrar a dádiva em ser vereador de Campo Grande, mais uma vez.

Por fim quero agradecer a cada um dos 3.861 eleitores, que deram a mim a oportunidade de ingressar em mais um mandato, com muita vontade de fazer o melhor para Campo Grande e técnica, fatores que devem estar presentes em um parlamentar. Seja qual for a sua área de atuação, é preciso ter responsabilidade de ao ver um projeto, lê-lo e analisá-lo, colocando os pontos positivos e negativos. Deixo claro o comprometimento, desde o primeiro momento que eu pisei na Câmara, de inteira responsabilidade e entrega a esta cidade.

Veja Mais:

Sem aquisição própria, Campo Grande aguarda repasses de vacina para próxima semana