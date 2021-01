Cursos mais disputados na UFMS possuem até 63 candidatos por vaga

A UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) aplicou nessa sexta-feira (29) o vestibular para 16.420 inscritos em 114 cursos de graduação. Sem o ingresso pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) neste ano, os estudantes disputam uma vaga entre as 4.249 oferecidas pela instituição. O Curso de Medicina no campus Cidade Universitária, na Capital, é o mais concorrido do vestibular da UFMS, com 63 candidatos por vaga.

O número total de inscritos foi de 4.093 candidatos disputando 64 vagas ofertadas. Em seguida, o Curso de Medicina no campus de Três Lagoas possui 43 candidatos por vaga. São 2.096 inscritos disputando apenas 48 vagas ofertadas. Medicina Veterinária é o terceiro curso mais procurado, com 40 vagas ofertadas e 580 candidatos inscritos. O quantitativo equivale a uma disputa de 14 estudantes por vaga.

Camily Vitória Marques, 17 anos, prestou a prova para o curso mais concorrido da UFMS, Medicina. A candidata salientou que, em razão da pandemia de COVID-19, a preparação para o vestibular durante o ensino remoto foi complicada.

“Não foi como esperava, estou bem nervosa inclusive e espero que dê tudo certo”, frisou Marques. Em relação às medidas de biossegurança obrigatórias durante a realização da prova, Camily relatou que, ao observar o grande número de alunos transitando no Campus Cidade Universitária, em Campo Grande, ficou preocupada.

A equipe do jornal O Estado acompanhou a chegada dos candidatos à sede da UFMS em Campo Grande desde as 7h30 de ontem e, segundo Nilde Brum, diretora-presidente da Fapec (Fundação de Apoio à Cultura e Ensino), não houve registro de problemas na logística da prova. “Lá dentro [dos blocos] está tudo bem organizado com os alunos já se acomodando e se acalmando para evitarmos aglomerações”, frisou.

Diferente do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), no qual 61% dos candidatos de MS não compareceram ao exame, no vestibular houve apenas 10% de abstenções.

Emily Delmonde, 18 anos, é uma das candidatas que almejam cursar Medicina na UFMS. A estudante ressaltou que foi difícil se preparar para o Enem e o vestibular durante o ensino remoto. Além do nervosismo para a prova, Emily salientou que estava receosa com as medidas de biossegurança. “Acho que as medidas de biossegurança são eficazes, no entanto, fico preocupada porque ainda não sei se só o uso da máscara protege”, disse.

Além do campus Cidade Universitária, na Capital o vestibular da UFMS foi aplicado nos prédios da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e Uniderp. As provas também foram realizadas em outras dez cidades do interior do Estado.

