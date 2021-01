Cabine de rádio da Arena Castelão é atingida por incêndio

Na manhã desse sábado (30), um incêndio atingiu a Arena Castelão ao ponto de uma densa fumaça preta ser vista já nos arredores do estádio localizado na cidade de Fortaleza, capital do Ceará.

Segundo as primeiras informações apuradas, a origem do incêndio teria sido em uma das cabines de rádio devido a um curto circuito no sistema elétrico da mesma. Informação essa que foi ratificada pela declaração dada por Júlio Lima, um dos funcionários da área de publicidade do estádio.

Além de relatar a causa das chamas, Júlio contou que os próprios funcionários que notaram o ocorrido trataram de realizar as primeiras medidas de contenção antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

”Rapidamente a gente viu o fogo e rapidamente a gente saiu para ajudar as pessoas que estavam na parte de serviço lá em cima. Foi muito rápido, muito rápido mesmo. Teve um curto circuito que rapidamente pegou fogo e a vidraça começou a cair. Alguns meninos que estavam trabalhando com a gente inalaram muita fumaça.”

(Com informações: Lance!)