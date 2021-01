24 horas após entrar na fila de transplante, mulher recebe novo coração

A Santa Casa de Campo Grande realiza na manhã deste sábado (30) o primeiro transplante cardíaco de 2021 no Mato Grosso do Sul. A receptora é uma mulher de 54 anos que conseguiu ser contemplada com um coração compatível 24h após entrar na fila para realizar o procedimento.

De acordo com a Santa Casa, a receptora tem apenas 23% da função ventricular do coração funcionando. Além desse procedimento, também é realizada a captação do fígado, rins e córneas da doadora, que não teve sua identidade revelada.

Um dos rins será transplantado ainda hoje na Santa Casa e a paciente já está internada para a realização da cirurgia. O outro rim será enviado para uma unidade hospitalar de Espírito Santo, assim como o fígado que segue para o Distrito Federal. As córneas ficarão no Banco de Olhos da Santa Casa.

A instituição informou como fato “inusitado” que todos os órgãos foram compatíveis em pacientes mulheres.

