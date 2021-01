Obras de reforma amplia ações de tratamento de água na Capital

A Águas Guariroba concluiu nesta semana as obras de reforma direcionadas à produção de água nas Estações de Tratamento de Água (ETA) em Campo Grande. Na ETA Guariroba, foi concluída a reforma dos decantadores da estação, responsáveis pela separação de resíduos sólidos contidos na água bruta durante o processo de tratamento.

Iniciada no ano passado, a concessionária vem desenvolvendo um cronograma de reforma das estruturas de cada ETA, trazendo melhorias para o sistema de produção e tratamento de água. As reformas visam a segurança operacional das etapas de tratamento de água garantindo a qualidade da água que chega nos imóveis em Campo Grande.

Para o supervisor de produção de água da ETA Guariroba, Paulo Ricardo Nery, as reformas tem como objetivo manter a eficiência das etapas no tratamento de água da estação, refletindo diretamente na qualidade da água que chega à população.

“Com a conclusão da reforma dos decantadores e floculadores da ETA Guariroba, garantimos a integridade das estruturas e a segurança operacional de cada etapa do tratamento de água. Além da reforma estrutural, realizamos a mudança na cortina de entrada dos decantadores, evitando a quebra do flóculos e conseqüentemente melhores resultados nas próximas etapas, sempre visando garantir a qualidade da nossa água tratada”, destaca o supervisor.

Com um volume diário de água tratada de 114 mil m³ a ETA Guariroba também reformou os filtros da estação de tratamento. As obras consistem na reforma total dos filtros, onde são substituídos todos os materiais e estruturas por materiais mais modernos com melhor performance de filtração e mais qualidade.

Também como parte do cronograma de melhorias, as Estações de Tratamento de Água (ETA) Guariroba e Lageado da Águas Guariroba receberam novos equipamentos para o processo de tratamento de água em Campo Grande. Cada estação passa contar com um gerador responsável pela produção de hipoclorito de sódio, utilizado no processo de tratamento. Com os novos geradores, a produção do hipoclorito torna-se imediata e sem a necessidade de aquisição externa, deixando mais dinâmicas as etapas de tratamento de água.

(Com informações da assessoria)