Idoso morre eletrocutado consertando freezer no Jardim das Nações

José Matos Camelo, 60, foi encontrado morto no final da manhã desta sexta-feira (29). A suspeita é que o idoso morreu enquanto consertava um refrigerador de bebidas na sua residência, localizada na rua Rita Rosa Chaco, bairro Jardim das Nações, região sul de Campo Grande.

De acordo com informações apuradas, José foi encontrado pelo vizinho em baixo do freezer, segurando fios do objeto. Não havia ninguém no local durante o fato. As equipes do Samu e Perícia da Polícia Civil foram acionados por volta das 12h.

Segundo a filha da vítima e cozinheira, Mariana Pereira, seu pai era uma pessoa brincalhona, já trabalhou em diversos setores na Capital e era bastante conhecido na região. Entretanto, José abriu uma borracharia na sua casa para que pudesse cuidar melhor da sua mãe, de 85 anos, totalmente debilitada. Veja mais.