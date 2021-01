Investimento estrangeiro no Brasil cai 50% em 2020

Em um ambiente de incertezas sobre o futuro do Brasil, na esteira da pandemia do novo coronavírus, os IDP (Investimentos Diretos no País) somaram US$ 34,2 bilhões em 2020, informou o Banco Central. O resultado é 50,61% inferior aos US$ 69,2 bilhões registrados em 2019. Também é o pior desde 2009.

A marca ainda ficou abaixo das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast para o ano, que iam de US$ 35 bilhões a US$ 50 bilhões. Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de 2020 indicaria entrada de US$ 36 bilhões.

O IDP engloba investimentos mais duradouros no País, como em uma nova fábrica ou ampliação da capacidade de uma instalação já existente no País.

A forte queda do IDP em 2020 é resultado direto da pandemia, que afetou os fluxos de investimentos em todo o mundo. No caso específico do Brasil, a fragilidade fiscal e limitações de infraestrutura também costumam ser apontadas como fatores negativos para a atração de investimentos.

