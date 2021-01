Dólar fecha em alta de 0,53%, cotado a R$ 5,436

O dólar comercial fechou nesta quinta-feira (28) em alta de 0,53% ante o real, cotado a R$ 5,436 na venda, no segundo dia de alta consecutivo da moeda norte-americana ante o real. Os agentes do mercado passaram o dia de olho nos dados melhores sobre mercado de trabalho doméstico, desdobramentos políticos em Brasília e avanço da covid-19 no Brasil.

No âmbito doméstico, estavam no foco dados econômicos. O Brasil tinha 14 milhões de desempregados no trimestre encerrado em novembro, mas a população ocupada aumentou. E em 2020 houve geração líquida de postos formais de trabalho, apesar da pandemia.

Já a pauta fiscal continuava sob os holofotes, em meio a incertezas sobre o respeito ao teto de gastos por parte do governo diante das fortes despesas geradas pela pandemia.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa (IBOV) subiu 2,79%, para 119.119,70 pontos. O giro financeiro da sessão somou 32,6 bilhões de reais.

O movimento ganhou força na parte da tarde, apoiado em ações de bancos, de Petrobras (PETR4), construtoras, siderúrgicas e varejistas, além de disparadas pontuais, como de IRB Brasil (IRBR3) e de BTG Pactual (BPAC11).

Maiores altas no mercado de ações IRBR3.SA +17,82% R$ 7,67 BPAC11.SA +8,8% R$ 98,03 VVAR3.SA +7,9% R$ 15,29 IGTA3.SA +7% R$ 35,47 GOLL4.SA +6,81% R$ 24,61

Maiores baixas BRAP4.SA -2,55% R$ 65,99 CIEL3.SA -0,72% R$ 4,13 WEGE3.SA -0,32% R$ 87,97 KLBN11.SA -0,28% R$ 28,12 CSAN3.SA +0,46% R$ 77,15