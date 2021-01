Vídeo: PRF apreende mais de R$ 3 milhões com passageiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de R$ 3 milhões com um passageiro de ônibus, na Capital. A apreensão ocorreu durante abordagem em um ônibus de viagem que saiu do Rio de Janeiro (RJ). O caso ocorreu na terça-feira (26).

A quantia estava sendo transportada em duas malas que pertenciam a um pedreiro de 46 anos. Questionado pelos agentes, o suspeito alegou que entregaria as bagagens na rodoviária da Capital, porém ele não soube justificar a origem do dinheiro e o motivo do transporte. Nas duas malas a PRF encontrou o valor de R$ 686.120,00 e U$ 493.870,00.

O passageiro foi encaminhado junto com o dinheiro para a Polícia Federal em Campo Grande (MS).

Confira o vídeo na íntegra:

