Polícia recebe denúncia de maus tratos contra idosa no bairro Panorama

A Delegacia do Centro de Campo Grande recebeu na terça-feira (27) uma denúncia, através de um boletim de ocorrência, sobre uma senhora de 87 anos, que recebe maus tratos de uma mulher supostamente desconhecida que se instalou há aproximadamente 30 dias na casa da vítima dizendo ser sua nora.

Segundo o B.O, a testemunha conta que ontem foi até a residência e conversou com a idosa que conheceu na igreja. Para ela, a senhora disse que está sofrendo maus tratos por parte da desconhecida, além de estar sendo privada de se alimentar, de sair de casa e ainda ser dopada com medicamentos fortes e que esta dormindo no chão.

Aos policiais, foi informado também que a vítima é bastante lúcida, que não está caducando ou delirando, e que a mulher já se apropriou do seu veículo e força a idosa a assinar diversos documentos que podem ser procurações.

Por fim, a idosa disse que foi levada ao cemitério para escolher uma cova e uma vaga no asilo e que. A vítima dos abusos denunciados não possui familiares na cidade e já está bastante magra e debilitada, segundo a relatora da denúncia. A polícia investiga o caso. Veja mais.