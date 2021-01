Traficante esfaqueia homem por dívida de drogas na Capital

Na noite dessa segunda-feira (25), um homem, de 30 anos, foi atingido por três facadas na Avenida Calógeras, no Centro de Campo Grande. Conforme suspeita da polícia, é de que o crime tenha ocorrido devido a uma dívida de drogas.

Segundo boletim de ocorrência, a Policia Militar se deslocou até o local do crime, onde a equipe do Corpo de Bombeiros realizada o atendimento a vítima. Em averiguação de câmeras de uma loja local, é possível ver uma mulher segurando a vítima enquanto outro homem defere golpes de faca contra ele.

De acordo com informações de populares, o fato ocorreu em decorrência de uma divida de drogas. O suspeito foi identificado como “Corumbá”.

Ele foi encaminhado em viatura do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Campo Grande, os golpes atingiram o seu ombro, região torácica e nádegas, mas seu quadro clínico era estável no momento do atendimento. A Polícia Militar fez rondas na região central, mas não encontrou o suspeito do crime.