Reforma do Parque dos Poderes terá investimento de R$ 19 milhões

A reforma dos Parque dos Poderes terá investimento de R$ 19 milhões, para restauração do pavimento, drenagem das águas pluviais, urbanização e implantação de ciclovias e acessibilidade de calçadas. A habilitação das empresas selecionadas foi publicada nesta terça-feira (26).

Foram habilitadas pela Comissão Permanente de Licitação de Obras da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) as empresas Engepar Engenharia e Participações Ltda e a Caravaggio Construtora Ltda. Foi aberto um prazo de cinco dias úteis para eventuais recursos.

A próxima fase será a abertura das propostas, que irá ocorrer no dia 03 de fevereiro, a partir das 14h, na sede da Agesul. A empresa escolhida firmará contrato com o governo estadual, para dar início as atividades no Parque dos Podres.

O projeto lançado pelo governador Reinaldo Azambuja em dezembro do ano passado terá o recapeamento de 110 mil m² de ruas, com 4 quilômetros de pista de caminhada e corrida, para as pessoas que fazem exercícios diários no local, assim como aquelas que usam o espaço nos finais de semana para atividades de lazer no programa “Amigos do Parque”.

A reforma ainda terá 4,2 quilômetros de ciclovia no canteiro central, além de acessibilidade para as pessoas com deficiência, paisagismo, três estações de ginástica e 70 bancos de descanso, tendo à disposição três estações de ginástica.