Polícia segue na busca de presos que fugiram da Máxima

Fuga ocorreu na madrugada desta terça-feira (26)

A Polícia Militar ainda não localizou os quatro presos que fugiram na madrugada desta terça-feira (26) do presídio de Segurança Máxima, localizado no bairro Jardim Noroeste. As buscas seguem por toda toda área da Capital com o apoio do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), e na região da fronteira.

De acordo com informações da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), os suspeitos pularam o muro da penitenciária por volta das 3h15 depois de serrarem as grades da cela, localizada no pavilhão 1. Os servidores do presídio flagraram a ação através do sistema de monitoramento e acionaram os alarmes.

Após a fuga, os agentes penitenciários realizaram contagem dos presos e a Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu no presídio onde realizou verificação.

Conforme apurado pelo O Estado Online, os fugitivos foram identificados como Jhonatan Gomes da Silva, vulgo “barata”, Djordan William Ribas da Cruz, o “Billy”, Márcio André Cerdeira, “Deco” e Paulo Ricardo Silva da rosa, o “Bombadinho”.

