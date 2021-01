Dupla ia receber R$ 80 mil para levar 10 toneladas de drogas ao RS

Uma dupla foi presa nesta segunda-feira (25), com aproximadamente 10 mil toneladas de maconha no distrito de Indápolis, em Dourados, na BR-276. À polícia, os indivíduos disseram que iria receber R$ 80 mil para transportar a droga até o Rio Grande do Sul.

Conforme ocorrência, os fardos de maconha eram transportados camuflados em uma carga de milho em uma carreta de cor branca. Outra carreta, de cor vermelha, seguida na frente fazendo papel de ‘batedor de estrada’.

O veículo carregado com a maconha era conduzido por Luiz Carlos, 37. No auto de prisão em flagrante, ele se reservou do direito de permanecer calado.

Já Carlos Roberto, 36, condutor da carreta vermelha, negou que soubesse da existência da droga e disse que ele e Luiz Carlos são compadres e sempre viajam juntos.

Os suspeitos foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Esta é a maior apreensão de maconha ocorrida neste ano no município.