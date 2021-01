Comissão que acompanha vacina contra a COVID-19 fará visita técnica ao Instituto Butantan

A Comissão que acompanha a compra e a vacinação contra a COVID-19, da Câmara Municipal de Campo Grande, deliberou várias ações em sua primeira reunião, realizada hoje (25). Dentre elas, uma visita técnica ao Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina CoronaVac.

Presidente da Comissão da Casa de Leis, o vereador Dr. Sandro explicou o motivo da visita ao Butantan. “Queremos conhecer onde a vacina está sendo feita, para assim, trazer novas informações para Campo Grande”.

A reunião contou com a presença da Assessora da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Dinaci Ranzi, da Mastologista do CEM (Centro Especializado Municipal), Dra. Marilana Geimba de Lima e dos vereadores integrantes da Comissão.

Os parlamentares avaliaram o andamento da campanha de imunização, e se colocaram à disposição para dar mais suporte. Além da visita ao Butantan, eles encaminharão sugestões à Sesau: como a criação do vacinômetro, com informações diárias sobre a quantidade de pessoas vacinadas na Capital; O aumento do horário de atendimento no comércio, a fim de evitar aglomerações; Dar prioridade nas vacinações aos profissionais dos hospitais e à população indígena urbana com comorbidades e idosos.

Para estar por dentro das ações de imunização contra a covid-19, a Comissão também definiu uma reunião semanal com o prefeito de Campo Grande.