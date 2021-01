Brasil proíbe entrada de viajantes vindos da África do Sul para conter variante da COVID-19

O Brasil proibiu, nesta terça-feira (26), a entrada no Brasil de passageiros vindos da África do Sul para conter o avanço da variante da COVID-19 identificada por lá. Os viajantes vindos do Reino Unido também continuam impedidos de entrar no Brasil. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.

Segundo o texto, ficam proibidos, em caráter temporário, voos internacionais com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul.

Também fica suspensa a autorização de embarque para o Brasil de viajante estrangeiro, procedente ou com passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul nos últimos 14 dias.

Passageiros de outros países podem entrar desde que comprovem, por meio de teste RT-PCR, que não estão com Covid-19.