“BBB 21”: Nego Di e Lucas Penteado vencem primeira prova de resistência

Dupla ganhou o desafio que envolvia lógica e agilidade

Nego Di e Lucas Penteado venceram a primeira prova de resistência do Big Brother Brasil 21. Valendo uma imunidade para a semana, os dois foram a última dupla a deixar a disputa, que envolvia lógica e agilidade.

Sarah e Gilberto foram os penúltimos a saírem do desafio, por volta das 8h20min. A sister confundiu o produto que precisava ser entregue e, com isso, acabou eliminando sua equipe.

Conforme anunciado por Tiago Leifert, apenas um dos participantes ganha a imunidade para a formação do paredão. O outro brother da dupla vencedora deve receber algum prêmio – em decisão que deve ser feita em consenso, na noite desta terça-feira (26), durante o BBB 21.

A prova de resistência colocou os 14 participantes separados em duplas, cada um com colete branco ou vermelho. No gramado, estavam banheiras com cubos de produtos diversos, um telão e um local para entregar os cubos. As duplas, então, precisavam se equilibrar em uma pequena base circular enquanto aguardam as instruções do telão, que mostrava um produto, uma cor de colete e o tempo para completar a entrega.

As regras instituíam que eram eliminados aqueles que não completavam a tarefa a tempo, que saíam da base antes do tempo ou que erravam o produto. Os primeiros a deixar a disputa foram Caio e Rodolffo, por volta das 1h25min.

Veja os horários de cada saída:

Carla Diaz e Camilla de Lucas, às 2h40min;

Karol Koncá e Arcrebiano, às 3h30min;

Thaís e João Luiz, às 3h35min;

Pocah e Kerline, às 7h30min

Sarah e Gilberto, às 8h20min